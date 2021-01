[아시아경제 박종일 기자] 박준희 관악구청장이 14일 오후 낙성대동에 위치한 선결제 참여업소에 방문해 선결제 상품권으로 물품을 구입하는 등 적극 홍보에 나섰다.

착한 선(善)결제는 경영난에 처한 소상공인 지원을 위해 코로나로 인한 영업 피해 업소에 ‘선결제 상품권’을 이용, 미리 결제하는 것을 말한다.

박 구청장은 이날 선결제 참여업소 2개소에 방문, 현장에서 직접 소상공인들의 목소리에 귀 기울이며 코로나19로 무너진 지역상권 활성화를 위해 총력을 기울일 것을 약속했다.

선결제 참여업소는 스마트폰 어플 ‘지맵(Z-MAP)’ 또는 ‘제로페이모바일상품권 홈페이지’에서 확인할 수 있다.

박준희 구청장은 “코로나19로 인한 소비경기 악화와 이로 인한 소상공인들의 경영난을 덜어주기 위한 선(善)결제 상품권 이용에 구민 여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

