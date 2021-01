액션스퀘어, 日시장 공략 '삼국블레이드'…14일 CBT 시작

[아시아경제 유현석 기자] 액션스퀘어 액션스퀘어 205500 | 코스닥 증권정보 현재가 1,615 전일대비 35 등락률 +2.22% 거래량 17,312 전일가 1,580 2021.01.14 10:22 장중(20분지연) 관련기사 액션스퀘어, 모바일 게임 삼국블레이드 4주년 기념 인포그래픽 공개액션스퀘어, ‘삼국브레이드’ 日 진출…파이브 크로스와 퍼블리싱 계약액션스퀘어, 모바일게임(스마트폰) 테마 상승세에 16.46% ↑ close 는 모바일 게임 '삼국블레이드'가 주식회사 파이브 크로스(5X Inc)와 일본 퍼블리싱 계약 체결 후 비공개 테스트(CBT, Closed Beta Test)를 진행한다고 14일 밝혔다.

삼국블레이드는 ‘삼국지’ 스토리와 언리얼 기반의 호쾌한 액션이 결합된 액션 RPG다. 개발 단계부터 글로벌 시장의 높은 관심과 기대를 받았으며 출시 이후 구글플레이 최고 매출 4위에 오르는 기록을 가지고 있는 스테디셀러다.

이번 일본 CBT는 파이브 크로스와 함께 오는 14일부터 29일까지 진행되며 총 3000명의 응모 인원으로 진행된다. 일본 유저들의 다양한 의견을 반영해 올해 1분기를 목표로 철저한 현지화 및 일본 유저들에게 최적화된 콘텐츠를 개발 및 서비스할 예정이다.

회사 측은 국내 2.0 대규모 업데이트의 사전 예약을 진행 중이다. 대대적인 게임 내 변화와 함께 새로운 재미요소를 전달해 일본을 시작으로 글로벌 시장 진출에 더욱 박차를 가한다는 계획이다.

김연준 액션스퀘어 대표는 "일본 유저들에게 삼국블레이드의 재미요소와 매력을 전달할 것”이며 “CBT를 통해 철저한 일본 현지화와 최적화 컨텐츠로 서비스할 계획”라고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr