블록체인 게임사 넥써쓰, 영업익 3억…"비트코인 30억어치 매입"

3분기 실적 발표

매출 88.7% 증가

넥써쓰는 올해 3분기 연결 재무제표 기준 매출 92억원, 영업이익 3억원, 당기순손실 1억5000만원을 기록했다고 4일 밝혔다.

영업이익은 전년 동기 대비 흑자 전환했고 매출은 88.7% 증가했다.

넥써스는 지난 9월 30일 출시한 블록체인 게임 '로한2 글로벌' 최고 동시접속자 수가 5만5000명을 돌파했다고 밝혔다.

또 블록체인 게임 플랫폼 크로쓰(CROSS)는 온체인 거래 약 80만건, 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량 2만건, 월간 활성 지갑수 누적 80만 건을 기록했다.

넥써쓰는 블록체인 게임 기업으로서 정체성을 강화하고자 최근 30억원(약 200만 달러)어치 비트코인(BTC)을 매입했고, 여기에 추가로 30억원 규모의 BTC 매입을 이사회에서 승인했다.

넥써쓰는 BTC와 스테이블코인을 5:5 비율로 운용해 성장과 안정을 위한 트레저리(준비금) 정책을 유지해나갈 방침이다.

넥써쓰는 오는 13일부터 열리는 지스타 2025에서 B2B 부스를 마련해 중국, 두바이 등 협력 기업과 협력 방안을 논의할 방침이다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



