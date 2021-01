“26초마다 1명” LG CNS 블로그 방문자 1000만명 돌파

[아시아경제 조슬기나 기자]LG CNS의 IT 전문 블로그가 개설 8년 만에 누적 방문자 1000만명을 돌파했다. 26초마다 1명꼴로 LG CNS 블로그를 방문한 셈이다.

14일 LG CNS에 따르면 이 회사의 블로그 ‘Creative&Smart’는 2012년 문을 연 이후 꾸준히 독자들의 사랑을 받으며 2015년 100만명, 2017년 400만명, 2019년 800만명에 이어 지난해 12월 1000만명의 누적 방문자 수를 기록했다.

지난 한 해 동안 방문 통계를 분석한 결과 방문자의 65%가 검색 사이트에서 인공지능(AI), 클라우드, 스마트시티 등 디지털전환(DX) 용어를 검색해서 들어온 ‘키워드 검색’ 방문자였다. 방문자의 62%가 PC를 통해 접속했으며, 주로 오후 1~5시 사이에 집중적으로 이용했다. 이는 여가 목적이 아닌 업무에 LG CNS 블로그 콘텐츠를 활용하는 것으로 해석된다. 모바일 접속은 36%였다.

LG CNS는 블로그를 통해 매주 5회 IT 콘텐츠를 발행 중이다. DX 적용 사례와 IT 트렌드 등 2400여건이 넘는 콘텐츠가 쌓여 있다. LG CNS 블로그가 독자들로부터 ‘DX 정보의 성지’라는 평가를 받는 이유다.

특히 LG CNS 전문가들이 직접 전하는 DX 적용 사례는 LG CNS 블로그의 ‘킬러 콘텐츠’로 손꼽힌다. 3조원 규모의 세종 스마트시티 사업을 주도하고 있는 ‘스마트SOC 담당’ 등 시중에서 쉽게 접할 수 없는 기업들의 DX 실전 사업 경험이 담겨 있어서다. AI·클라우드·블록체인 등 첨단 IT 트렌드도 빠르게 전한다. 궁금한 점이 있으면 LG CNS 전문가가 직접 답변을 주는 ‘IT SOS’, 격주마다 새로운 IT 소식을 한 번에 받아볼 수 있는 ‘블로그 레터’ 등도 제공 중이다.

한편 LG CNS는 블로그 누적 방문자 1000만명 돌파를 기념해 오는 31일까지 가장 인상 깊었던 콘텐츠 5가지를 선정하면 추첨을 통해 LG전자 노트북 그램(1명), LG전자 시네빔(3명), 스타벅스 커피 기프티콘(100명)을 선물로 주는 이벤트를 진행한다.

