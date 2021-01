민주당 “영업제한·집합금지 업종 지원 재정당국과 협의 중”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 13일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 영업제한·집합금지 업종에 대한 재정지원을 당국과 협의 중이라고 밝혔다.

홍익표 민주당 정책위의장은 이날 국회에서 기자들과 만나 “어제 소상공인연합회에서 와서 건의 하기도 했는데, 기본적으로 당은 그런 방향으로 적극 검토하고 있다”며 이같이 말했다.

홍 정책위의장은 “상당기간 전부터 영업제한 업종과 집합금지 제한 업소에 대한 재정적 지원을 해야 한다며 재정당국과 협의를 진행해오고 있다”며 “빠른 시일 내에 결론을 내릴 것인데, 지원 규모, 기준, 방식 등에 대한 여러가지 부분을 잘 검토해 결론이 나면 공개하겠다”고 밝혔다.

같은 당 이동주 의원이 발의한 ‘코로나19피해 구제법’에 대해선 “당 정책위원회와 협의해서 낸 법안은 아니기 때문에 참고는 하겠지만 당론은 아니다”라고 했다. 이 의원의 법안은 중소벤처기업부 산하에 손실보상위원회를 두고 중소기업과 소상공인을 지원하는 내용을 담고 있다.

민주당은 이날 당 정책위와 싱크탱크인 민주연구원을 중심으로 '포스트코로나 불평등 해소 TF'를 발족했다.

