文대통령 신년사에 대해 “코멘트 할 사안 없어”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 11일 국민의당과의 당대당 통합론에 대해 “정당 통합이란 것은 있을 수 없는 일”이라고 선을 그었다.

김 위원장은 이날 비대위 회의 직후 기자들과 만나 “누가 그런 이야기를 했는지 모르지만 상상 못할 상황”이라며 “더 이상 거론할 필요가 없다”며 이같이 말했다.

김 위원장은 서울시장 보궐선거가 3자 구도가 될 경우에 대해 “누구 하나 출마하면 경우에 따라서는 방법이 없는 것 아니냐”며 “(그런 상황에서도) 승리할 수 있다고 생각한다”고 밝혔다.

김 위원장은 문재인 대통령의 신년사에 대해서는 “자세히 듣지는 않았다”며 “초안을 보니 별로 코멘트 할 사안은 없다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr