카허 카젬 한국GM 사장, 창원 도장공장 신축 현장 점검

계획된 투자 차질없는 이행도 재확인

[아시아경제 김지희 기자] 카허 카젬 한국GM 사장이 올해 첫 현장 행선지로 차세대 글로벌 신제품 생산이 예정된 창원 사업장을 지난 7일 방문했다. 카젬 사장은 신축 중인 도장공장 공사 현장의 안전과 투자 진척 상황을 종합적으로 살폈다.

회사 경영진의 이번 방문은 GM의 안전 최우선 정책에 따라 대규모 공사가 진행되는 동안 발생할 수 있는 안전 사고에 대한 경각심을 고취하고 안전 사고를 미연에 방지하자는 차원에서 추진됐다.

공사 현장을 방문한 카젬 사장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 어려운 환경에도 도장공장 신축 공사를 계획대로 진행해 준 임직원과 협력업체 모두에게 고마움을 전한다”며 “안전은 우리 모두의 최우선 과제이고 사업장에서 함께 일하는 모든 개인들의 안전을 확실하게 보장하면서 신축 공사가 마무리될 수 있도록 우리의 노력을 집중해야 한다”고 말했다.

아울러 카젬 사장은 현장 안전 점검과 함께 2018년 확정한 경영 정상화 계획에 따라 약속된 투자가 차질없이 진행되고 있음을 재확인했다.

한편 한국GM은 지난해 한 해 동안 코로나19 등 사업 환경의 불확실성이 지속되는 상황에서도 글로벌 신제품 생산을 위한 시설 투자를 계획대로 진행해 왔다. 한국GM은 창원공장 내 대규모 도장공장 신축 공사를 올해 1분기 내로 완공해 완전 가동을 시작할 예정이며, 이후 차세대 글로벌 신제품 생산을 위한 여타 생산 설비 투자도 진행해 나갈 계획이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr