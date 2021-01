국민의힘 “남인순, 박원순 성범죄 공범…의원직 사퇴하라”

"여성이라는 이름을 더 이상 더럽히지 말라"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘 여성의원들은 6일 남인순 더불어민주당 의원을 향해 “남 의원은 고(故) 박원순 전 서울시장이 범한 권력형 성범죄의 공범”이라며 “더 이상 국민을 대표할 자격이 없다. 즉각 의원직을 사퇴하고 피해자 앞에 석고대죄하기를 촉구한다”고 밝혔다.

이들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “여성계 대모를 자처하던 남 의원의 추잡한 민낯이 드러났다”며 “박 전 시장 성추행 피소사실 유출 의혹이 제기된 지 6일이 지난 어제 남 의원이 입장을 밝혔다. 구차하다는 표현도 아까울 만큼의 추잡한 말장난과 변명에 불과했다”며 이같이 말했다.

이들은 “그간 ‘여성’을 팔아 부와 명예를 누려온 남 의원에게 일말의 반성이나 사과를 기대했던 것이 같은 여성으로서 부끄럽기만 할 뿐”이라며 “남 의원이 걱정했던 것은 성추행 피해자가 아닌 가해자였다. 여성계의 대모를 자처하던 남 의원이 권력형 성범죄 사건의 가해자 편에 서서, 가해자를 비호하기 위해 자신의 보좌관 출신인 임순영 젠더특보와 함께 조직적으로 움직인 것이다. 그래놓고 이제 와서 한다는 말이 ‘나는 죄가 없다’는 변명뿐”이라고 지적했다.

이들은 “위안부 할머니를 팔아 온 윤미향 민주당 의원이나, 여성을 팔아 온 남 의원이나 그 나물에 그 밥이다. 더 이상 여성이라는 이름을 더럽히지 않기를 바란다”며 “민주당도 더 이상 남·윤 의원을 감추고 덮어줄 생각만 하지 말고 공당으로서 책임 있고 명확한 입장을 국민 앞에 떳떳이 밝혀주기 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr