코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 개인 투자자의 순매수에 힘입어 새해 들어 이틀 연속 사상 최고치를 경신하며 3000선 돌파에 대한 기대감을 이어갔다. 코스닥 지수 역시 상승 마감하며 1000선 도전 준비를 마쳤다.

5일 코스피는 전일 대비 46.12포인트(1.57%) 상승한 2990.57로 마감했다. 이날 하락 출발한 코스피는 종일 등락을 반복하며 보합권에서 움직이다 오후 2시께 상승 전환했고, 이후 장 막판 상승 폭을 빠르게 끌어올려 1% 이상 상승하며 최근 좋은 흐름을 이어갔다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 전날에 이어 개인 투자자가 7255억원 순매수하며 상승장을 주도했다. 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 5386억원, 2091억원 순매도했다.

업종별로는 철강,금속(5.80%), 건설업(4.07%), 비금속광물(3.40%), 음식료품(3.14%) 등이 올랐고, 의료정밀(-0.43%), 종이목재(-0.17%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 285,000 전일대비 12,000 등락률 +4.40% 거래량 897,207 전일가 273,000 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세[신년사] 최정우 포스코 회장 "올 한 해 '혁신'과 '성장'에 역점둘 것"1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주 close (4.40%), SK하이닉스(3.57%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 15,000 등락률 +2.24% 거래량 596,844 전일가 671,000 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 최근 5일 개인 37만 958주 순매도... 주가 67만 원(-0.15%)역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감삼성SDI, 최근 5일 개인 43만 9756주 순매도... 주가 66만 7000원(+6.21%) close (2.24%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 354,500 전일대비 7,000 등락률 +2.01% 거래량 1,243,031 전일가 347,500 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세셀트리온, 13일 코로나 항체치료제 임상2상 결과 발표역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close (2.01%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 291,000 전일대비 4,000 등락률 +1.39% 거래량 766,137 전일가 287,000 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 최근 5일 외국인 6만 9070주 순매도... 주가 28만 6500원(-0.17%)김택진 대표 등 '공학한림원 정회원' 등극3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세 close (1.39%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 900 등락률 +1.08% 거래량 35,008,960 전일가 83,000 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 글로벌 시장 잡는다! 전기차 공급사 선정! 수익률 ‘잭팟’ 터진다!!코로나 이후 반도체·DP 슈퍼사이클 온다, 기술 패권 전쟁 시작임상발표 임박! 1월 급등랠리 주도 할 ‘이것’! 놓치면 후회합니다 close (1.08%) 등이 상승했다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 393,000 전일대비 3,000 등락률 -0.76% 거래량 745,872 전일가 396,000 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세[클릭 e종목] 웹툰 대박 카카오, '카톡' 없이 홀로서기 성공역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close (-0.76%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 63,700 전일대비 300 등락률 -0.47% 거래량 3,811,135 전일가 64,000 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 현대기아차, 올해 글로벌 판매 목표 708만대…2년 연속 하향조정[신년사]정의선 "신성장 동력 대전환의 해"…타협없는 '품질안전' 강조외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수 close (-0.47%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 292,500 전일대비 500 등락률 -0.17% 거래량 910,434 전일가 293,000 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 NAVER, 이시간 주가 -1.88%.... 최근 5일 외국인 49만 5532주 순매수3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세[클릭 e종목] "네이버, 국내·외 실적 증익 구간…저가 매수 유효" close (-0.17%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 2종목을 포함해 554종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 293종목은 내렸다. 60종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 1000선 도전을 이어갔다. 이날 하락 출발한 코스닥 지수는 코스피와 마찬가지로 종일 보합권에서 등락을 반복하다 2시께 상승 전환했고, 장 후반 상승 폭을 확대하며 전 거래일 대비 포인트(0.%) 오른 2990.57로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 코스피와 마찬가지로 개인 투자자들이 4716억원 순매수하며 상승을 주도했다. 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 2874억원, 1333억원 순매도했다.

업종별로는 운송장비,부품(5.87%), 건설(4.75%), 운송(3.15%), 방송서비스(2.78%) 등이 올랐고, 섬유,의류(-0.91%), 종이,목재(-0.74%), 통신장비(-0.65%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 105,700 전일대비 12,400 등락률 +13.29% 거래량 1,314,828 전일가 93,300 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 주가 9만 1900원.. 전일대비 -1.5%역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감에이치엘비, 외국인 1만 3342주 순매도… 주가 2.38% close (13.29%)가 두 자리 수 이상 급등했고, 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 100,400 전일대비 5,900 등락률 +6.24% 거래량 1,033,084 전일가 94,500 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세"'스위트홈' 흥행 스튜디오드래곤…기업가치 더 높아질 것"OTT 파이 커진다… 콘텐츠株 올라탈까 close (6.24%), CJ ENM(4.09%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,600 전일대비 600 등락률 +1.30% 거래량 739,613 전일가 46,000 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감'올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감'올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승 close (1.30%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 152,300 전일대비 1,000 등락률 +0.66% 거래량 3,249,020 전일가 151,300 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감셀트리온헬스케어, 커뮤니티 활발... 주가 -5.28%. close (0.66%) 등이 상승한 반면 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 347,000 전일대비 8,600 등락률 -2.42% 거래량 58,429 전일가 355,600 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감'올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감 close (-2.42%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 120,700 전일대비 2,900 등락률 -2.35% 거래량 515,062 전일가 123,600 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.57%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (-2.35%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 168,500 전일대비 4,000 등락률 -2.32% 거래량 464,330 전일가 172,500 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감알테오젠, 주가 17만 800원.. 전일대비 -4.95%'올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감 close (-2.32%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 185,800 전일대비 1,400 등락률 -0.75% 거래량 424,924 전일가 187,200 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수'올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감 close (-0.75%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 5종목을 포함해 704종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 603종목은 내렸다. 90종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr