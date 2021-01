한화금융계열사, '탈석탄 금융' 선포…ESG경영 가속화

한화생명·손보·증권·자산운용·저축은행·캐롯손보 등

석탄발전소 관련 PF 프로젝트 참여 및 채권 인수 중단

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 등 한화그룹 6개 금융사는 '탈석탄 금융'을 선언하고 향후 국내외 석탄발전소 건설을 위한 프로젝트 파이낸싱(PF)에 참여하지 않는다고 5일 밝혔다.

여승주 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 2,375 전일대비 35 등락률 +1.50% 거래량 5,608,529 전일가 2,340 2021.01.05 13:41 장중(20분지연) 관련기사 삼성·한화·현대차 등 금융그룹 위험 대응여력 커져(종합)삼성·한화 등 금융그룹 위험 대응여력 커져보험업계 세밑 노사갈등 확산…새해 경영 진통 우려(종합) close 대표는 이날 김성일 한화저축은행 대표, 김용현 한화자산운용 대표, 강성수 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 3,490 전일대비 10 등락률 -0.29% 거래량 800,906 전일가 3,500 2021.01.05 13:41 장중(20분지연) 관련기사 실손보험 개편방안 내놨는데…시장은 '시큰둥'한화손보, 온라인 사회공헌사업으로 복지부 장관상 수상[클릭 e종목]"한화손보, 수익성 개선 속도 주목...목표가 40% ↑" close 대표, 권희백 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 2,220 전일대비 10 등락률 -0.45% 거래량 816,988 전일가 2,230 2021.01.05 13:41 장중(20분지연) 관련기사 한화투자증권 '델타랩' 올해 판매액 1000억원 넘었다날개 단 증권株…연말까지 쭉 달리나한화투자증권, 싱가포르법인 '파인트리증권' 정식 출범 close 대표, 정영호 캐롯손해보험 대표와 비대면 화상회의에서 탈석탄 금융을 결의했다.

이들은 석탄발전소 PF는 물론 국내외 석탄발전소 건설을 위한 특수목적회사(SPC)에서 발행하는 채권을 인수하지 않기로 했다. 일반채권이라도 명백히 석탄발전소 건설을 위한 용도로 사용될 경우에는 해당 채권을 인수하지 않는다. 반면 신재생에너지 등 친환경 관련 자산에 대한 투자는 지속 확대할 방침이다.

김승연 한화그룹 회장은 올해 신년사에서 "환경·사회·지배구조(ESG)가 글로벌 기업의 핵심 경영 원칙으로 자리잡았다"며 "글로벌 신재생에너지 분야의 리더로서 기후변화에 적극 대응하며 탄소제로시대를 선도하기 위한 환경 경영에도 박차를 가할 것"을 주문했다.

사회·환경적 문제 해결 위한 ESG 경영 강화

한화그룹 금융계열사들은 이미 사회적 환경적 문제 해결에 근본적 솔루션을 제공하여, 미래의 지속가능한 발전을 이어가기 위해 다양한 부문에서 ESG 경영을 강화하고 있다.

한화생명은 저탄소·친환경·안전 사업장 실현을 목표로 저탄소형 사업장 실현과 에너지 효율화에 중점을 두고 경영하고 있다. 그린오피스 구축으로 사업장에서 사용 및 배출되는 에너지·온실가스를 포함하여 각종 데이터를 체계적으로 관리하고 신재생에너지 도입도 확대하고 있다.

한화생명은 지난해 11월 기준 8조5000억원을 신재생에너지와 사회간접자본(SOC) 인프라에 투자하고 있다. 2018년 대비 1조원 이상 증가하며, 계속 확대중이다.

한화손해보험은 수안보 라이프캠퍼스(Life Campus) 연수원 건물에 태양광 패널을 설치, 영업현장에 전자청약시스템 도입 및 활성화를 통해 종이사용 최소화를 위해 노력하고 있다.

한화투자증권은 호주 석탄 수출을 목적으로 하는 미드스트림 항구시설에 대한 대출 건이 일부 연관성이 있을 수 있다고 판단해 추가적인 리파이낸싱에 참여하지 않기로 했다.

한화자산운용은 올해 국내 최초 기후금융투자펀드인 '한화그린히어로펀드'를 선보였고, 아시아기후변화투자그룹(AIGCC) 멤버로서 기후금융 솔루션를 제공하고 있다. 10월에 출시한 그린히어로는 기후위험 완화산업과 기후위기 적응산업 관련 글로벌 주식에 투자하는 상품으로 판매한 지 한 달여 만에 설정액이 100억원을 돌파하는 등 인기를 끌고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr