최태원 온(溫)택트 '도시락'‥위기의 골목식당 살리고 노숙인 돕는다

매출 직격탄 맞은 명동·회현동 중소 음식점 '도시락' 주문해

무료 급식소 '명동밥집'서 공급‥3개월간 40여만 끼니 제공

SK 주요 사업장 주변 급식소 운영 정상화도 긴급 자금 지원

[아시아경제 박소연 기자] 최태원 SK그룹 회장이 연초부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 고통 받는 취약계층의 먹는 문제 해결에 팔을 걷어붙였다. 최 회장이 지난해부터 강조해 온 '안전망(Safety Net)' 구축의 연장선이다. SK그룹은 코로나 팬데믹(세계적 대유행) 상황 속 매출이 급감한 골목식당과 무료 급식소 중단으로 어려움을 겪고 있는 취약계층을 '도시락'이라는 매개체로 연결해 향후 3개월간 40여만 끼니를 제공할 계획이다.

SK는 코로나19 장기화로 끼니 해결 조차 쉽지 않은 취약계층과 매출 급감으로 생존 위기에 내몰린 영세 음식점을 함께 지원할 수 있는 '한끼 나눔 온(溫)택트 프로젝트'를 시작한다고 5일 밝혔다.

SK가 작은 식당들에 도시락을 주문해 매출을 늘려주고, 이 도시락을 복지시설 운영 중단 등으로 식사가 어려운 취약계층에게 제공하는 방식이다. 동시에 무료 급식소에 대한 자금 지원 등 다양한 방식을 병행한다. 올해 코로나로 열지 않은 그룹 신년회 비용도 이 프로젝트 예산에 활용된다.

이달부터 서울 중구 명동ㆍ회현동 중소 음식점들에 도시락을 주문하고, 이 도시락을 천주교 서울대교구에서 운영하는 무료 급식소 '명동밥집'에 공급할 계획이다. SK는 도시락비 일체를 지원하며, 명동밥집을 통해 하루 500여 명의 노숙인ㆍ결식 노인 등에게 도시락을 제공할 예정이다.

이 사업에는 SK와 명동밥집 외에 명동ㆍ회현동 1구역 상가연합 및 골목상점 연합체인 남촌상인회 등도 참여한다. 회현동에서 음식점을 하는 윤남순 남촌상인회 회장은 "소속 음식점 모두 코로나19로 매출이 50~60% 줄어 막막했는데 도시락 공급으로 생계 걱정을 덜 수 있게 됐다"고 말했다.

도시락 수요를 감당하지 못하는 무료 급식소에 긴급 자금 지원도 병행한다. SK는 재원 부족으로 무료급식 수요를 감당하지 못하고 있는 경기 성남시 소재 '안나의 집'에 매일 도시락 200여개를 더 공급할 수 있는 예산 지원을 시작했다. 코로나19로 문을 닫은 무료 급식소가 늘면서 도시락 급식을 계속 하는 이 곳에 독거노인과 노숙인이 대거 몰리고 있기 때문이다. SK는 향후 코로나19 상황을 지켜보며 지원 대상 시설과 규모, 기간 등을 늘려나갈 방침이다.

이달 중 SK 주요 사업장 주변 무료급식소 운영 정상화 지원도 시작할 계획이다. 코로나19로 대면 배식을 중단한 급식소들이 도시락 배달 방식으로 전환할 수 있게 급식 예산과 배송비를 지원할 계획이다.

급식 수요에 비해 도시락 설비가 미흡한 지역은 SK가 후원 중인 '행복도시락 센터'와 연계해 지원하거나 인근 음식점에 도시락을 발주하는 방식으로 추진할 예정이다.

이형희 SK수펙스추구협의회 SV위원장은 "이번 프로젝트에 공감하는 지자체, 기업 등 우리 사회 각계의 파트너들과 함께 결식문제 등을 해결하며 더 큰 행복을 만들게 되기를 희망한다"고 말했다.

