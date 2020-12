동부구치소 확진 수용자, 청송교도소로 이송

[아시아경제 배경환 기자] 서울동부구치소 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 수용자들이 경북 청송군 진보면에 있는 경북북부제2교도소(청송교도소)로 이송됐다.

28일 법무부에 따르면 이날 오전부터 서울동부구치소 확진 수용자들에 대한 이송 작업이 시작했다. 정오까지 수용자들이 탄 호송 차량과 이감을 돕기 위한 경찰 차량 등 약 20대가 동부구치소를 나간 것으로 알려졌다.

앞서 서울동부구치소는 지난 18일과 23일 전체 수용자와 직원을 상대로 2차에 걸쳐 코로나19 전수조사를 했다. 현재까지 확진판정을 받은 인원은 수용자 488명·직원 21명 등 모두 509명이다.

법무부는 중증 우려가 있는 기저질환 보유자나 고령자를 제외한 나머지 확진자들을 생활치료센터로 지정된 경북북부제2교도소로 이송할 계획이다. 이날 이송된 수용자들은 약 350명이다. 이들은 경북북부2교도소 내 독거실에 1명씩 수용될 예정으로 이감 이후에는 의료진이 투입돼 치료 등의 조처를 하게 된다.

