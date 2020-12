[아시아경제 권재희 기자] 24일 유럽증시는 브렉시트(Brexitㆍ영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 합의 가능성에 대한 기대감이 높아지는 가운데 일제히 상승 출발했다.

이날(현지시간) 영국 런던시간 오전 8시16분(한국시간 오후 5시16분) 현재 FTSE 100 지수는 전일대비 0.15%(9.69 포인트) 상승한 6505.44에 거래되고 있다.

독일 DAX 지수는 1.26%(169.12 포인트) 상승한 1만3587.23에, 프랑스 CAC 40 지수는 0.2%(11.11 포인트) 오른 5538.70에 거래 중이다.

