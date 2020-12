엔케이맥스에이치앤디 "엔케이365키즈 리뉴얼 출시"

[아시아경제 유현석 기자] 엔케이맥스에이치앤디는 어린이용 건강기능식품 엔케이365키즈가 리뉴얼 출시됐다고 24일 밝혔다.

‘엔케이365키즈’는 어린이 면역관리와 성장을 위한 맞춤 건강기능식품이다. 성장에 필요한 영양소가 주원료다. 항염 및 항바이러스 효과가 있는 아가리쿠스 버섯 분말이 부원료로 함유됐다. 아가리쿠스 버섯은 많은 연구를 통해 암세포 등 비정상세포를 사멸하는 NK세포 활성도를 증가시키는 것으로 알려졌다.

이번 리뉴얼을 통해 ‘엔케이365키즈’는 기존 120정에서 180정으로 용량은 증가됐으나, 환경보호를 위해 포장사용을 최소화하며 원가를 절감해 기존보다 약 20% 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 이번 리뉴얼에서는 바이러스를 잡아먹는 착한 몬스터 ‘NK몬’ 캐릭터 패키징 디자인이 눈길을 끌고 있다. 회사 관계자는 “제품 이미지로 어린이들에게 영양제 섭취의 거부감을 낮추려 노력했다”고 말했다.

이 외에도 천연 흙당근 색소를 사용해 특유의 색감을 만들었고, 기존의 신맛을 없애 어린이들이 먹기 편하게 개선했다. 박상우 엔케이맥스에이치앤디 대표는 “어린이들은 감기, 미세먼지, 알레르기 등 각종 유해환경을 대응할 면역력을 키우는게 중요한데 최근 코로나19 바이러스 감염위험으로 개인의 면역력 관리가 중요한 시기”라며, “엔케이365키즈는 바이러스를 잡아먹는 NK세포의 활성도 향상을 위한 핵심 성분들로 구성돼 있다. 성장기 어린이들의 면역력 향상에 도움을 줄 수 있을 것”이라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr