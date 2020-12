주호영 “변창흠, 절대 임명돼선 안 돼…강행하면 사법처리 절차로”

정경심 징역 4년에 “與, 사과하고 반성해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 24일 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대해 “임명을 강행하면 사법처리 절차로 갈 수밖에 없다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “망언 시리즈에서 드러난 의식의 천박함과 기관 운영과 관련된 부정 비리, 실패한 정책을 강화하려는 정책마인드로 비춰볼 때 장관으로 절대 임명돼선 안 될 사람”이라며 이같이 말했다.

주 원내대표는 자녀 입시비리와 사모펀드 투자 관련 혐의로 재판에 넘겨진 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 동양대 교수가 1심에서 징역 4년을 선고 받은 것에 대해서는 “정권 핵심에 있는 사람들이나 더불어민주당 의원들이 사과하고 반성해야함에도 불구하고 재판이 잘못됐다고 사법부가 적폐라고 덤벼든다”며 “대한민국의 헌정질서를 부정하는 것”이라고 비판했다.

주 원내대표는 고위공직자범죄수사처장(공수처장) 후보 추천위원회와 관련해 “공수처장 추천위 운영에 역부족을 느끼고 사퇴한 임정혁 위원의 후임으로 우리당은 한석훈 성균관대 교수를 추천하기로 했다”며 “오늘 오후 절차를 밟아 추천을 마무리하겠다”고 밝혔다.

주 원내대표는 중대재해기업처벌법에 대해서는 “민주당이 먼저 단일안을 만들면 언제라도 협의 응할 수 있다”며 “자신들 내부의 의견조차 정리하지 못한 채 위헌적이고 체계에 맞지 않는 법안들을 심사하자고 올리는 건 무책임한 일”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr