OK배정장학재단, 생활장학생 100명과 '비대면 송년의 밤'

[아시아경제 김효진 기자]OK금융그룹 계열사들이 출연한 OK배정장학재단은 서울 남대문로에 위치한 본사 대회의실에서 ‘2020 송년의 밤’을 개최했다고 24일 밝혔다.

송년의 밤은 OK생활장학생 선·후배 간 화합 도모를 목적으로 매년 연말 정기적으로 진행되는 행사로, 장학생 간 인적 네트워크를 강화할 수 있는 ‘교류의 장’ 역할을 하고 있다. 매년 대규모 오프라인 행사로 진행됐지만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로부터 장학생의 감염을 예방하기 위해 온라인 화상을 통한 비대면 형태로 진행됐다.

행사에 참석한 한 장학생은 “OK배정장학재단의 도움을 받아 학업에 매진할 수 있었고, 덕분에 목표하던 기업의 인턴 생활을 앞두고 있다”며 “이 자리에 함께하는 선배 및 동기 장학생, OK배정장학재단과 함께 할 후배 장학생 모두 좋은 선례를 만들어 갔으면 좋겠다”고 말했다.

최윤 회장(이사장)은 “‘코로나19’ 시국 속에서도 묵묵히 자신의 자리에서 학업에 경주하는 장학생 여러분에게 깊은 감사의 말씀을 전한다”며 “앞으로도 여러분의 옆에서 든든한 버팀목 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편 OK배정장학재단은 제6기 생활장학생을 모집하고 있다. 오는 28일까지 지원서를 접수 받을 예정이며, 이후 면접 등을 거쳐 내년 2월 최종 합격자를 선발한다는 방침이다.

