최태원 SK그룹 회장, 아시아올림픽평의회 부회장 선임…한국인 최초

[아시아경제 김흥순 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 243,500 전일대비 1,500 등락률 +0.62% 거래량 229,853 전일가 242,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 최태원 SK회장 "환경·사회 위기극복 위해 글로벌 협력 강화해야"SK그룹, 이웃사랑 성금 120억원 기부[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close 그룹 회장 겸 대한핸드볼협회장이 아시아올림픽평의회(OCA) 부회장에 선임됐다.

18일 대한핸드볼협회에 따르면 최 회장은 17일 오만 무스카트에서 열린 제39차 OCA 총회에서 부회장 겸 집행위원에 선임됐다.

최 회장은 OCA의 경기단체 총괄 부회장을 맡았으며 이번에 신설된 경기단체총괄 부회장은 아시아 전역의 90개 스포츠 연맹을 관장하는 역할이다. 한국인이 OCA 선출직 부회장에 선임된 것은 이번이 처음이다.

OCA는 아시안게임 개최지 선정 및 대회 주관 등 아시아 스포츠를 총괄하는 국제올림픽기구로 아시아 45개 나라 국가올림픽위원회(NOC)가 가입돼 있다.

또 OCA 집행위원회는 OCA가 주최하는 주요 국제 스포츠대회 준비 상황을 지도·감독하고 주요 사항을 결정하는 최고 의사 정책기구다.

핸드볼협회는 "최태원 회장의 OCA 부회장 선임으로 중동세가 강한 OCA에서 대한민국 스포츠의 발언권과 위상이 높아질 것으로 기대한다"고 전했다.

최 회장은 2008년 대한핸드볼협회장에 취임해 스포츠 경기단체와 인연을 맺었다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr