현대차, 터키 합작 생산법인 지분 27% 추가 인수

현대차 지분율 97%…자회사 전환 추진

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 터키 합작 생산법인인 현대앗산오토모티브의 지분 27%를 추가로 사들인다.

17일(현지시간) 주요 외신에 따르면 현대차는 합작 파트너사인 키바르홀딩스가 보유한 현대앗산오토모티브 지분 30% 가운데 3%를 제외한 나머지 지분을 인수하기 위한 인수허가신청서를 지난 3일 터키경쟁규제위원회(RK)에 제출했다.

현대차는 현대앗산오토모티브의 지분 70%를 보유하고 있다. 터키 당국이 지분 27%에 대한 인수를 허용하면 현대차는 지분 총 97%를 보유하게 된다.

이에 따라 현대차는 핵심 경영권을 갖고, 키바르홀딩스는 터키 내 대리점 운영에 집중한다.

현대앗산오토모티브 이즈마트 공장은 1997년 생산을 시작한 현대차 최초의 해외 생산기지다. 소형차 i10와 i20를 연간 최대 23만대 생산할 수 있는 시설을 갖췄다.

