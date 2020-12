거주자 외화예금 두 달 연속 사상최대…11월 말 936억달러

[아시아경제 김은별 기자] 지난달 거주자 외화예금이 두달 연속 사상최대 기록을 갈아치웠다.

한국은행이 18일 발표한 '11월 중 거주자 외화예금 동향'에 따르면 지난달 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 936억1000만 달러로 한달새 2억9000만달러 늘었다. 지난 10월 말에도 외화예금은 933억2000만달러로 역대 최대를 기록했는데 두 달 연속 기록을 경신했다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출한 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다.

주체별로는 기업예금(745억9000만달러)이 한 달 새 1억4000만달러 감소한 반면, 개인예금(190억2000만달러)은 4억3000만달러 늘었다.

통화 종류를 보면 달러화 예금(798억6000만달러)이 10월 말보다 4억6000만달러 감소했고, 위안화(16억8000만달러)와 유로화(45억달러), 엔화(53억3000만달러) 예금이 각 4억2000만달러, 1억달러, 4000만달러 불었다.

한은은 "달러화예금은 일부 기업의 해외채권 상환, 해외 자회사 증자 및 해외투자 등 자본거래 관련 자금 인출과 결제대금 지급 등으로 감소한 것으로 나타났다"며 "반면 위안화예금과 유로화예금은 일부 기업의 수출대금 예치가 늘면서 증가했다"고 설명했다.

