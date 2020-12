벤츠, '2020 리그 오브 레전드 올스타전' 공식 지원

리그오브레전드 단독 공식 파트너

[아시아경제 김지희 기자] 메르세데스 벤츠가 글로벌 게임 ‘리그 오브 레전드’의 단독 공식 파트너로서 오는 18일부터 20일까지 사흘간 열리는 ‘2020 리그 오브 레전드 올스타전’을 지원한다고 밝혔다.

메르세데스 벤츠는 지난 9월 2020 리그 오브 레전드 월드 챔피언십의 10번째 대회를 시작으로 미드 시즌 인비테이셔널(MSI), 올스타전을 비롯한 글로벌 리그 오브 레전드 e스포츠 전 종목 이벤트를 지원하며 라이엇 게임즈와 다년간의 글로벌 파트너십을 체결했다. 리그 오브 레전드 e스포츠 및 관련 글로벌 이벤트의 사상 첫 공식 럭셔리 자동차 브랜드 파트너로 선정됐다.

메르세데스 벤츠는 ‘새로운 세대의 아이콘’이라는 모토 아래 올스타전이 진행되는 동안 가장 인기 있는 현역 프로 선수와 은퇴한 선수, 인플루언서들과 함께 리그 오브 레전드의 한 해를 마무리한다. 또 다양한 콘텐츠 제작과 리그 오브 레전드 커뮤니티에 대한 적극적인 지원에도 나선다.

4대 리그가 맞붙는 이번 2020 리그 오브 레전드 올스타전에서 메르세데스 벤츠는 프레젠팅 파트너로서 참여해 경기 후 ‘드라이브 투 빅토리’라는 전용 방송 코너에서 우승팀을 소개한다. 올스타전 기간 동안 메르세데스 벤츠 브랜드 로고 및 순수 전기차 메르세데스 벤츠 EQC가 소셜미디어 채널을 통해 공개된 키 비주얼에 등장하고, 더 뉴 GLA와 더 뉴 GLB 등이 등장하는 30초 길이 광고영상도 방송될 예정이다.

게임 속 지도 내 아레나 배너 등에는 메르세데스 벤츠 브랜딩이 적용된다. 오는 19일과 20일 결승전에서는 시청자를 위한 디지털 리워드 프로모션도 진행한다. 아울러 e스포츠 팬들에게 리그 오브 레전드 관련 지식을 시험하는 퀴즈를 제공해 정답을 맞춘 팬들에게 메르세데스 벤츠 브랜드가 새겨진 명품 상자도 증정한다.

리그 오브 레전드 올스타전은 전 세계 현역 프로 선수들과 은퇴 선수, 그리고 인플루언서들이 한자리에 모여 주말 동안 친선 경기를 펼치는 이벤트다. 이번 올스타전은 4대 리그인 LCK(한국), LCS(북미), LEC(유럽)와 LPL(중국)이 인접 지역 리그의 라이벌들과 정면 대결을 펼치는 ‘언더독의 반란’으로 시작된다. 올스타전은 무관중으로 진행되며, 리그 오브 레전드 e스포츠 웹사이트 또는 다른 채널을 통해 실시간 중계방송을 시청할 수 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr