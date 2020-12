美FDA 자문위, 모더나 백신 사용권고…"위험보다 이득이 커"

접종 위해선 CDC 자문위 권고-CDC 국장 수용 서명 필요

수일내 후속절차 완료 전망…화이자 이어 두번째 백신될 듯

[아시아경제 정현진 기자] 미국 식품의약국(FDA) 자문기구인 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)가 17일(현지시간) 미 제약사 모더나의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 긴급사용 승인을 권고했다.

블룸버그통신 등에 따르면 VRBPAC는 이날 모더나가 신청한 코로나19 백신의 긴급사용 승인 안건을 심의한 뒤 표결에 부쳐 찬성 20, 반대 0, 기권 1로 사용승인을 FDA에 권고했다. VRBPAC는 18세 이상의 성인에 대한 모더나 백신 접종은 위험성보다 이득이 더 크다고 판단했다.

FDA는 VRBPA 권고를 토대로 조만간 긴급사용을 승인할 것으로 보인다. FDA가 승인하면 백신 배포는 가능해지지만 실제 접종을 하기 위해서는 질병통제예방센터(CDC) 자문위원회의 권고와 CDC 국장의 수용 서명이 있어야 한다. 앞서 화이자 백신 승인, 접종 등에 걸린 시일을 감안하면 모더나 승인 후속절차는 2∼3일 내로 마무리될 전망이다.

모더나가 사용 승인을 받게 되면 화이자에 이어 미국에서 사용 가능한 두번째 코로나19 백신이 된다. 모더나 백신은 앞서 승인된 화이자의 백신처럼 '메신저 리보핵산(mRNAㆍ전령RNA)'을 활용한 백신이다. 기존 백신은 약화한 바이러스나 바이러스의 단백질을 이용해 면역 반응을 얻었지만 두 업체의 백신은 바이러스의 유전정보가 담긴 mRNA를 이용한다.

FDA 자문위 소속 제임스 힐드리스 박사는 "1월에 유전자염기서열을 파악하고 나서 12월에 두 종류의 백신을 보유하게 된 것은 놀라운 성취"라고 말했다. 다만 표결에서 기권한 국립보건원(NIH) 소속의 마이클 쿠릴라 박사는 18세 이상 성인에 대한 사용승인은 지나치게 광범위하다면서 코로나19 고위험군으로 한정해 접종하는 것이 좋다는 의견을 제시했다고 외신은 전했다.

