[클릭 e종목]"KT&G, 중동 향 수출 회복…실적 회복 본격화"

하나금융투자 보고서



4분기 영업이익 3400억원…전년동기대비 35%↑

올해 배당금 상향 전망, 4600~4800원 수준 예상

[아시아경제 이민지 기자] 하나금융투자가 18일 KT&G에 대해 중동향 수출 회복으로 내년에도 호실적으로 내놓을 것으로 예상된다는 의견을 내놓았다. 투자의견은 매수, 목표주가는 10만3000원을 유지했다.

4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조2813억원, 3400억원으로 전년동기대비 7.1%, 34.7%가량 늘어난 것으로 추정된다. 중동향 수출 회복이 빨라지면서 전사 실적을 끌어올린 것으로 전망된다.

4분기 국내 담배(궐련+궐련형전자담배) 총수요는 영업 일수 하락을 고려했을 때 전년동기대비 5% 줄어들었을 것으로 추산된다. 궐련 수요는 4% 줄었을 것으로 관측된다. 이에 따른 KT&G의 국내 점유율은 64%로 전년동기대비 0.1%포인트, 전 분기 대비 0.9%포인트 줄었을 것으로 예상된다.

미국을 제외한 수출 담배 매출은 전년동기대비 30% 증가할 것으로 추정된다. 관세청 자료에 따르면 10월과 11월 누계 담배 수출은 전년동기대비 43.1%가량 증가했다. 심은주 하나금융투자 연구원은 “2분기부터 중동 향 수출이 본격화되면서 물량 회복이 가팔라지고 있다”며 “신시장도 코로나19로 기인한 락다운에서 벗어나 회복 중인 것으로 판단된다”고 전했다. 4분기엔 해외법인도 미국 판매 호조에 기인해 두 자릿수 성장이 이어질 것으로 예상되고 KGC 영업이익은 50억원으로 추정된다.

내년 KT&G의 연결 매출액과 영업이익은 5조 6268억원, 1조 6229억원으로 전년동기대비 각각 7.3%, 9.3% 상승할 것으로 예상된다. 중동과 신시장 수출 회복이 가시화되면서 내년 실적 개선을 이끌 것으로 예상되기 때문이다. 심은주 연구원은 “PM과의 궐련형 전자담배 제휴 효과는 내년에 유의미한 효과를 나타낼 것”이라며 “국내 담배 점유율은 신제품 인지도 확대에 기인해 64% 수준을 유지할 것”이라고 말했다. 이외에도 수원 부동산 분양 매출은 5500억원이 반영될 것으로 기대된다.

올해 주당 배당금은 상향될 것으로 보인다. 주주 정책에 의하면 올해 DPS는 최소 200원 상향된 4600원 이상일 것으로 추정된다. 심 연구원은 “수원 부동산 분양 수익을 고려했을 때 배당금은 200원 증액될 것으로 판단했다”며 “실적 회복이 본격화되고 있다는 점을 고려하면 저가 매수가 유효하다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr