서울시 보건환경연구원-교육청, 학교 석면 안전관리 강화 협약

[아시아경제 조인경 기자] 서울시보건환경연구원과 서울시교육청이 18일 '석면 걱정 없는 안전한 학교 환경 조성을 위한 업무협약'을 체결한다고 밝혔다.

협약에 따라 서울시보건환경연구원은 이번 겨울방학을 시작으로 매 방학 기간마다 석면 해체·제거 공사가 완료된 유치원, 초·중·고등학교의 실내 공기 중 석면 농도를 조사하게 된다.

특히, 먼지와 잔재물을 모아 주사전자현미경으로 검사를 하는 시교육청의 기존 점검에 더해 투과전자현미경을 이용해 공기 중 석면까지 면밀하게 안전성을 확인해 공사 후 잔재할 수 있는 석면에 대한 우려를 보다 확실히 해소한다는 계획이다.

앞서 보건환경연구원은 지난 8~9월 여름방학 기간 서울시교육청과 함께 석면 해체·제거 공사를 실시한 서울시내 18개 학교, 총 112개 지점의 실내공기를 조사한 바 있다. 공사를 마친 학교의 공기 중 석면 농도를 조사한 것은 전국 지자체 가운데 처음이다.

양 기관은 또 앞으로 ▲학교 석면 안전성 관리 공동 수행 ▲학교 석면 관리 교육 및 자문 협력 ▲양 기관에 필요한 정보·기술 상호 공유 ▲신문·방송 등 언론보도 협의 및 시민 홍보 등의 분야에서도 협력하게 된다.

신용승 서울시보건환경연구원장은 "석면 분석 전문기관으로서 그동안 축적해 온 분석·연구 능력을 활용해 학생과 교사, 교직원들의 건강 피해를 예방하고 불안감을 해소하는 등 석면으로부터 안전한 학교 환경을 조성하는 데 서울시교육청과 협력해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr