[아시아경제 이준형 기자] 셀트리온이 유럽의약품처(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP)로부터 자가면역질환 치료제인 휴미라의 바이오시밀러 'CT-P17'의 유럽 30개국 대상 판매 승인권고를 획득했다고 11일 공시했다.

CT-P17은 휴미라 바이오시밀러 중 최초로 고농도 제형으로 개발된 바이오시밀러로 환자에게 통증을 유발할 수 있는 구연산염을 제거했다.

셀트리온은 "이번 승인권고 획득으로 내년 상반기 유럽위원회(EC)의 최종 승인이 이뤄질 수 있을 것으로 기대한다"며 "EC 최종 허가를 획득하면 셀트리온헬스케어를 통해 유럽 전역에 CT-P17을 판매할 예정이다"라고 설명했다.

