[아시아경제 금보령 기자] 일본 도쿄에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 하루 새 600명을 넘어섰다.

도쿄도는 10일 코로나19 감염 확진을 받은 사람이 602명이라고 발표했다.

이번 달에 하루 300~500명이던 코로나19 일간 확진자가 600명대로 올라선 것은 처음 있는 일이다. 지금까지 도쿄에서 신규 확진자가 가장 많았던 날은 지난 5일(584명)이었다.

일본은 전일 신규 확진자 수가 하루 기준으로 최다인 2811명을 기록했다.

