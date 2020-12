[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 3차 대확산을 지적하며 정부의 방역원칙 확립을 촉구했다.

배준영 국민의힘 대변인은 6일 구두논평을 통해 "코로나19 확진자가 주말에도 600명을 넘어선 것은 지금 상황이 매우 심각하다는 방증"이라며 이같이 말했다.

그는 "'왔다 갔다' 오락가락 규제 기준, 롤러코스터식 방역이 한계에 봉착했다는 소리"라며 "오늘에서야 거리두기 격상을 논하는 것도 너무 늦은 처사"라고 지적했다.

배 대변인은 "‘2+α' 같은 소극 대응을 하던 정부는 방역과 경제 사이에서 완전히 길을 잃어버렸다"며 "두더지 잡기식 ‘핀셋’ 방역 대신 일관된 방향으로 가는 ‘한길’ 방역과 우직한 ‘원칙’ 방역을 강력하게 촉구한다"고 목소리를 높였다.

