7일부터 내달 3일까지 연말연시 특별방역기간…"전국 관리"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 거세지면서 정부가 오는 7일부터 내달 3일까지를 연말연시 특별방역기간으로 정하고 방역 강화에 나선다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 4일 코로나19 중앙재난안전대책본부 정례브리핑에서 "연말연시를 맞아 많은 모임과 행사 등이 예상됨에 따라 크리스마스와 신정 연휴기간을 포함해 이달 7일부터 내년 1월 3일까지를 연말연시 특별방역기간으로 정하고 전국을 관리할 예정"이라고 밝혔다.

윤 반장은 "크리스마스와 종교행사, 해맞이 축제 등 각종행사는 비대면으로 가급적 진행하고 호텔 등 숙박시설에서 주관하는 파티와 행사는 개최하지 마실 것을 권고한다"고 말했다. 다만 비대면 외식 활성화를 위해 외식 할인지원은 배달앱에서 사용하도록 하는 방안을 마련중이다.

윤 반장은 "대학수학능력시험(수능)이 끝난 후 학생들의 방역관리에도 만전을 기하겠다"면서 "대학별 평가집중관리기간인 12월 22일까지는 대학학사운영을 비대면으로 전환하도록 권고하고, 학원이나 대학 주변, 음식점 등 수험생과 학부모 밀집이 예상되는 시설의 방역관리도 강화할 것"이라고 말했다.

또 수험생 대상의 각종 이벤트와 할인행사 이벤트 참여 등 불필요한 외부활동을 자제하도록 지도하고, PC방 등 청소년 출입시설에 대한 합동점검과 계도활동도 추진할 계획이다.

동절기 이용객 증가가 예상되는 스키장은 방역안전관리 전수점검으로 실시하고 스키장, 눈썰매장, 스케이트장은 일반관리시설로 지정해 방역관리를 강화할 예정이다.

아울러 패밀리레스토랑 등 대형음식점과 유흥시설은 주말 성업시간대에 특별점검을 실시하고, 놀이공원 등 대규모 유원시설과 영화관, 실내 체육시설에 대해서도 민간합동으로 방역수칙 이행상황을 집중 점검할 방침이다.

윤 반장은 "연말연시 여행은 지역 간 감염확산 차단을 위해 자제할 것을 당부드린다"면서 "특히 수도권 주민들께서는 타 지역으로 여행을 자제해주실 것을 부탁드린다"고 말했다.

