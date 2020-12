광주은행, 순천시에 마스크 3만개 전달

순천시 마스크 권분 운동에 동참

[아시아경제 박선미 기자] 광주은행은 순천시청에서 송종욱 광주은행장과 허석 순천시장 등 관계자가 참석한 가운데 마스크 3만개를 전달했다고 2일 밝혔다.

최근 순천·광양시 등 전남 동부권에서 ‘코로나19’ 확산이 이어지는 가운데 순천시는 사회적 거리두기 2단계로 격상해 적극적인 방역에 나서고 있으며, 지난 11월부터는 마스크 권분 운동을 펼침으로써 마스크 기부 행렬이 이어지고 있다.

광주은행은 순천시의 마스크 권분 운동에 동참하고자 순천시청에 마스크 3만개를 전달했으며, 전달된 마스크는 마스크 착용 의무화로 구입 비용에 부담을 갖는 순천시민과 순천시의 주요 관광지 및 공공장소, 대중교통시설 등에 비치돼 지역 내 감염 확산 방지에 사용될 계획이다.

송종욱 광주은행장은 “‘코로나19’로 인해 지역경제가 침체되고, 지역민의 한숨이 날로 깊어지고 있는 가운데 광주은행에서 전달한 마스크가 순천시민의 건강과 안전 지킴에 기여함으로써 ‘코로나19’ 위기극복에 힘이 되길 바란다”며, “앞으로도 전남·광주 대표은행으로서 지역과의 상생발전이라는 이익 이상의 가치를 추구하며 지역민과 동행하기 위한 다양한 사회공헌활동에 앞장서겠다”고 말했다.

