외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주 연속 매수세를 지속했다.

29일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 23일부터까지 27일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2조4452억원을 순매수했다. 코스피시장에서 2조52억원을, 코스닥시장에서는 4398억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 810,000 전일대비 6,000 등락률 -0.74% 거래량 390,212 전일가 816,000 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 "삼성전자 특별 배당 가능성…코스피 200 연간 배당↑"[주간HOT종목]외국인, LG화학 '사자'…주가 12% 상승이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 5243억원 순매수했다. 뒤이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 68,200 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 14,063,434 전일가 68,000 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 가전업계, 프리미엄 홈시네마 프로젝터 시장 경쟁[주간HOT종목]개인·외국인의 선택은 '삼성전자'…최고가 경신"삼성전자 특별 배당 가능성…코스피 200 연간 배당↑" close 를 2421억원 사들였다. 이밖에 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 334,000 전일대비 4,500 등락률 +1.37% 거래량 1,327,381 전일가 329,500 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승속 시원하게 말씀드립니다! ‘셀트리온’ 단숨에 등극할 관련 株! close (1495억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 1,000 등락률 -0.35% 거래량 417,510 전일가 285,500 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 현대차-네이버, 미래 모빌리티 서비스 협력 강화 '맞손'이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승 close ·1078억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 551,000 전일대비 1,000 등락률 +0.18% 거래량 336,010 전일가 550,000 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 전영현 삼성SDI 사장 "안숙선 명창의 자기관리·도전정신 배워야"이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감삼성SDI, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 개인 11만 1536주 순매도 close (1002억원), 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 17,100 전일대비 1,050 등락률 +6.54% 거래량 16,536,985 전일가 16,050 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 ‘사업 체질전환’·‘퓨얼셀 무상증여’로 두산重 유증도 훈풍기류[이슈 및 관련주 PICK5] 대영포장, 유티아이, 엘앤에프.. 산업장관 "9차 전기본에 신한울 3·4호기 건설계획 미포함" close (984억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 181,000 전일대비 2,000 등락률 +1.12% 거래량 1,033,868 전일가 179,000 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 현대차-네이버, 미래 모빌리티 서비스 협력 강화 '맞손'현대기아차, 엔진 리콜 美 과징금 확정…품질 강화에 620억원 투자(종합)정몽구 현대차그룹 명예회장, 4개월만에 퇴원 close (957억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 98,800 전일대비 600 등락률 -0.60% 거래량 1,976,047 전일가 99,400 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]7조원치 사들인 외국인 vs '곱버스' 늪에 빠진 개미이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승 close (912억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 47,950 전일대비 500 등락률 -1.03% 거래량 1,215,135 전일가 48,450 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고국민연금 "KB금융지주 윤종규·허인 이사선임 안건 찬성"화이자·바이든 효과에…코로나19 전으로 돌아온 금융株 close (856억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 373,000 전일대비 1,000 등락률 -0.27% 거래량 335,836 전일가 374,000 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승코스피 고공행진에도 주춤한 언택트 대장주 close (834억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 61,800 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 2,807,212 전일가 61,900 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 0.0%삼성전자우, 주가 6만 1200원.. 전일대비 -0.97%삼성전자우, 외국인 5만 6445주 순매도… 주가 1.8% close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자우를 3098억원 순매도했다. 이어 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 198,500 전일대비 4,500 등락률 -2.22% 거래량 546,159 전일가 203,000 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 삼성화재, 텐센트 등과 중국법인 지분제휴…공동 운영한다외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속기관, 다 팔아도 삼성그룹株엔 '베팅' close 를 579억원 팔았다. 이밖에 BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 5,680 전일대비 170 등락률 -2.91% 거래량 6,346,004 전일가 5,850 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까MSCI 11월 변경, 신규 편입 종목은 close (519억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 483,329 전일가 84,800 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 "삼성전자 특별 배당 가능성…코스피 200 연간 배당↑"국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고[클릭 e종목]"KT&G, 실적 증가에 주주환원정책 강화까지" close (357억원), 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 13,400 전일대비 400 등락률 -2.90% 거래량 1,434,961 전일가 13,800 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 포스코인터, '프로보노 봉사단' 성과 공유회 개최11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까MSCI 11월 변경, 신규 편입 종목은 close (234억원), 아모레퍼시픽우 아모레퍼시픽우 090435 | 코스피 증권정보 현재가 54,700 전일대비 1,800 등락률 -3.19% 거래량 227,676 전일가 56,500 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 [특징주]中 시진핑 주석 방한 추진 소식에 화장품株 ↑마트서 구매하면 가전 할부금 공짜…'오프라인 살리기' 특명 배당의 계절이 왔다, 우선株 담는 기관들 close (224억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 58,700 전일대비 300 등락률 +0.51% 거래량 1,223,715 전일가 58,400 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 현대기아차, 엔진 리콜 美 과징금 확정…품질 강화에 620억원 투자(종합)자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'기아차, 임단협 파업에 27일까지 생산중단 close (197억원), 동화약품 동화약품 000020 | 코스피 증권정보 현재가 19,500 전일대비 250 등락률 -1.27% 거래량 635,582 전일가 19,750 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 동화약품, 외국인 4000주 순매수… 주가 -2.62%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정동화약품, 코로나19 치료제 임상2상 승인 close (155억원), LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 160,500 전일대비 500 등락률 +0.31% 거래량 140,059 전일가 160,000 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 LG이노텍, 전무 2명·상무 5명 임원 승진 인사LG이노텍, 특허청·협력사와 영업비밀 보호 협약[클릭 e종목]"LG이노텍, 4분기 어닝 서프라이즈 예상" close (147억원), 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 23,200 전일대비 100 등락률 +0.43% 거래량 612,106 전일가 23,100 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 강원랜드, 슬롯머신 게임 9종 신규 개발…19일까지 시연회 [실전 재테크]변곡점 맞은 2020 연말 증시, 바이든·백신 수혜주는?코스피, 외인·개인 순매수세에 상승마감 close (141억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인 매수세로 코스피가 사상 최고점을 경신한 가운데 코스피의 추가 상승 여력이 존재한다는 의견이다. 김중원 현대차증권 연구원은 "달러 환산 코스피 기준으로는 아직 전고점 대비 4.2% 하회하고 있다"면서 "달러 환산 코스피 기준 외국인 관점에서는 전고점까지 코스피의 추가 상승 여력이 존재한다"고 말했다.

