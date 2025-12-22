본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

동화약품 판콜에스, 3년 연속 감기약 시장 매출 1위

최태원기자

입력2025.12.22 09:45

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시장 점유율 29% 수준

동화약품 은 감기약 '판콜에스'가 3년 연속 감기약 시장 매출 1위를 달성했다고 22일 밝혔다.

판콜에스. 동화약품

판콜에스. 동화약품

AD
원본보기 아이콘

2025년 IQVIA(아이큐비아) 3분기 MAT(12개월간 누적) 데이터에 따르면 동화약품 판콜에스는 380억원의 매출을 기록했다. 감기약 시장 점유율은 29% 수준이다.


동화약품 관계자는 "판콜에스는 출시된 지 50여년이 지난 지금도 꾸준히 사랑받는 대표 감기약"이라며 "앞으로도 제품의 품질과 안전성을 더욱 강화해 감기약 시장을 선도해 나가겠다"고 했다.

1968년 출시한 동화약품 '판콜'은 해열과 진통 효과가 있는 아세트아미노펜 성분을 포함한 감기약이다. 고객의 니즈에 따라 라인업을 확대한 판콜은 약국에서 판매되는 성인용 감기약 '판콜에스', 어린이 감기약 '판콜아이콜드 시럽', 편의점 안전상비의약품 '판콜에이', 그리고 올해 새롭게 출시한 차(茶)타입 감기약 '판콜에이치' 등 총 4종으로 구성돼 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계 "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

10년 연애에 3억 기부 하더니…신민아·김우빈 결혼식 주례도 깜짝

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

지방 건설 부양한다더니…LH 미분양 매입, 대전·울산·강원 '실적 0건'

새로운 이슈 보기