KT&G, 자사주 전량 소각…주주환원 강화

소각 예정 금액, 약 1조8515억원

KT&G가 보유 중이던 자사주 전량을 소각하며 주주환원 강화에 나선다.

KT&G는 16일 자사주 1086만6189주를 전량 소각하기로 결정했다고 공시했다. 소각 예정 금액은 전날 종가 기준 약 1조8515억원 규모다. 소각 예정일은 오는 23일이다.

이번 결정은 지난 2월 25일 국회를 통과한 '3차 상법 개정안'에 따른 조치다. 해당 개정안은 기업이 보유한 자사주 소각을 의무화하는 내용을 담고 있다. KT&G는 당시 이사회를 열고 자사주 소각 방침을 선제적으로 밝힌 바 있다.

주주환원 정책도 강화했다. KT&G는 지난달 26일 정기 주주총회를 통해 연간 배당금을 주당 6000원으로 확정했다. 이는 전년 대비 600원 인상된 수준이다.

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KT&G 관계자는 "개정 상법 취지를 반영해 기보유 자사주를 전량 소각할 예정"이라며 "향후에도 배당 확대 등을 통해 기업가치와 주주가치 제고에 지속해서 나설 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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