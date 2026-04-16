KT&G, 1조8000억 규모 자사주 전량 소각…"주주환원 강화"

KT&G가 보유 중인 자사주를 전량 소각하며 주주가치 제고에 나선다.

KT&G는 16일 이사회를 통해 자사주 1086만6189주를 모두 소각하기로 의결했다고 밝혔다. 이번 소각 규모는 전일 종가 기준 약 1조8515억원에 달하며 소각 예정일은 오는 23일이다.

앞서 회사는 지난 2월25일, 기업이 보유한 자사주 소각을 의무화하는 이른바 '3차 상법 개정안'이 국회를 통과한 직후 이사회를 열고 자사주 소각 방침을 발표한 바 있다.

이와 함께 KT&G는 지난달 26일 정기 주주총회를 통해 연간 배당금을 전년 대비 600원 인상한 6000원으로 확정하며 주주환원 정책을 강화했다.

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KT&G 관계자는 "개정 상법의 취지를 반영해 기존에 보유하던 자사주를 전량 소각하기로 했다"며 "앞으로도 배당 확대 등 다양한 방안을 통해 기업가치와 주주가치를 높여나가겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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