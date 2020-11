"지라시 출신" "고삐풀린 미친 말"...여야 '秋-尹' 극한대립

[아시아경제 원다라 기자] '추-윤' 갈등이 여야 극한 대치로 치닫고 있다. 윤석열 검찰총장 국회 출석을 둘러싼 논쟁 과정에서 여야에선 '지라시 출신', '국회의 추미애', '고삐 풀린 미친 말'등의 험한 말이 오갔다.

27일 국회에선 국회 법제사법위원장인 윤호중 민주당 의원의 '지라시 출신' 발언 후폭풍이 이어졌다. 법사위 소속 국민의힘 의원들은 성명을 내고 "(조 의원과 같은 언론사 출신인) 이낙연 민주당 대표와 문재인 대통령의 국민소통수석을 거쳐 당선된 윤영찬 의원이 '지라시' 출신인지, 신문 매체 자체가 '지라시'라는 것인지 윤 위원장은 명명백백하게 밝혀야 할 것"이라고 했다. 또 "추 장관을 따라 '야당 법사위 간사 직무 정지'나 시도하려 하니 '국회 추미애'라는 조롱이 나온다는 점을 알아야 한다"고도 비꼬았다.

국민의힘 보좌진 협의회도 '보좌진 자격' 발언과 관련해 성명을 내고 "왜 느닷없이 자신의 싸움판에 보좌진 자격을 들먹이면서 총질을 해대는지 기가찬다"면서 "국회 보좌직원 전체를 심대히 비하하고 모독한 윤 위원장을 규탄하며 3000여명의 여야 보좌진들을 향해 정중히 사과할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

윤 의원은 전날 조수진 국민의힘 의원의 브리핑 내용이 잘못됐다고 지적하며 "(동아일보 출신인) 조 의원이 '지라시'를 만들 때 버릇이 나온 것 같아서 유감스럽다. (출신) 회사 이름을 안 얘기하려고 굉장히 노력했다"고 말했다.

법사위 야당 간사를 맡고 있는 김도읍 의원을 향해서는 "간사 사전 협의를 하지 않고 일방적으로 개회요구서를 던지고 거기에 무조건 여당과 위원장은 따라와라, 이렇게 일방적으로 간사활동을 하고 있는 김 간사에게 대단한 불쾌감을 느꼈다. 국민의힘 원내대표에 간청하는데 미리 잘 고민하셔서 김 간사를 사보임해주셨으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "김 간사를 보좌하는 직원들에게도 (김 간사를) 제대로 보필하라고 얘기하고 싶다. 미국 의회에는 입법보좌관 자격시험 제도가 있는데 우리나라도 그런 것을 좀 도입해야 하지 않나"라고도 지적했다.

주호영 국민의힘 원내대표는 다음날인 27일 원내대표단 회의에서 추 장관을 '고삐 풀린 미친말'에 빗댔다. 주 원내대표는 "고삐 풀린 미친 말 한마리가 밭에 들어가서 돌아다니면 한 해 농사를 완전히 망친다"면서 "'추미애 무법부 장관의 난폭과 활극이 대한민국 법치주의와 법무검찰제도를 온통 망가뜨려놓고 있다"고 말했다.

여야 극한 대치가 이어지자 '5선 중진' 이상민 더불어민주당 의원은 이날 페이스북에 "추 장관과 윤 총장의 쓰레기 악취 나는 싸움, 너무 지긋지긋하다"면서 "뿐만 아니라 법무부 장관과 검찰총장으로서의 리더십도 붕괴되어 더 이상 직책 수행이 불가하다. 이유나 경위 등을 따질 단계는 이미 지났다. 둘 다 동반 퇴진시켜야 한다"고 일침을 놨다.

그는 "이미 국정운영에 큰 부담을 주고 있으며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 엄청난 고통을 겪는 국민들께 2중, 3중의 고통을 가중시키고 있다"고도 지적했다.

한편 국회 법사위는 여야 극한 대치에 27일 일단 모든 일정을 잠정 보류 했다. 법사위 전체회의는 전일 윤 총장의 국회 출석을 놓고 대치하다 15분만에 산회했다. 민주당이 강행처리를 예고한 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안을 법사위 법안심사1소위에서 상정, 논의했지만 결론은 나지 않았다. 법사위 여당 간사를 맡고 있는 백혜련 민주당 의원은 소위 산회후 "오늘 의결된 법안은 없다"면서 "김 간사와 더 논의하겠다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr