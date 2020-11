은행권, 위택스 관련 서비스 27~29일 일시중단

[아시아경제 박선미 기자]27일 밤 11시30분부터 은행권 위택스 관련 지방세입금 수납 서비스가 일시중단된다.

27일 은행권은 행정안전부의 지방세입금 납부 중단 관련 협조 요청을 받아 위택스 관련 지방세입금 수납 서비스를 일시중단한다.

서비스 중단 기간은 27일 밤 11시30분부터 29일 저녁 6시까지다. 위택스 및 스마트위택스 관련 서비스가 일시중단된다. 지방세 및 지방세외수입 전자신고·납부, 은행 CD·ATM을 통한 납부, 인터넷 지로납부 등이 모두 중단 대상에 포함된다. 다만 지방자치단체가 자체적으로 운영하는 가상계좌 또는 ARS 서비스를 통한 납부는 가능하다.

이번 서비스 일시 중단의 배경은 위택스의 안정적인 지방세 신고·납부 서비스 제공을 위한 오프라인 점검 작업 때문이다. 이에따라 은행권은 자동화기기에 관련 안내문을 부착하는 조치를 취하고 각 지점에 관련 내용의 고객 응대 및 업무처리를 철저히 해줄 것을 요청했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr