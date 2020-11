[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 오는 30일까지 오호심미술관에서 한국스토리디자인협회 63명이 참여하는 특별기획전을 개최한다고 26일 밝혔다.

‘이야기에 가치를 더하다’를 주제로 펼쳐지는 이번 기획전에는 시각과 패션, 사진, 주얼리, 제품디자인, 인테리어 분야 다양한 작품들이 전시된다.

또 4차 산업혁명 시대와 IT시대에 맞춘 광고, 패키지, 그래픽, 캘리그라피, 멀티미디어 등도 함께 감상할 수 있다.

‘스토리 디자이너’란 엔지니어가 구조물을 설계하듯 데이터화 된 아이디어로 스토리를 조합하는 사람을 의미한다.

최준호 광주대 호심미술관장은 “스토리 디자이너는 캐릭터들 간 관계를 설정하고 카테고리를 정리하는 능력을 갖추고 있다”면서 “이번 특별기획전을 통해 명확하고 논리적으로 설득력을 갖춘 스토리텔링으로 구조화 된 디자인을 확인할 수 있다”고 말했다.

