쌍용차, ‘올 뉴 렉스턴 챔피언십’ 스크린골프 대회 시행

[아시아경제 성기호 기자] 쌍용자동차가 올 뉴 렉스턴 출시를 기념해 국내 최대 스크린골프 프랜차이즈 골프존과 함께 전국 규모의 스크린골프 대회를 개최한다. 또한 비대면 구매견적 서비스 시행을 기념해 최신형 스마트폰의 행운을 선사하는 참여 이벤트가 동시에 진행된다고 26일 밝혔다.

쌍용차는 오는 27일부터 내년 1월 3일까지 ‘올 뉴 렉스턴 챔피언십’을 전국 골프존 가맹점에서 개최한다. 상위 입상자들에게는 ▲고급 아이언클럽세트+올 뉴 렉스턴 200만원 할인권 ▲고급 드라이버+올 뉴 렉스턴 100만원 할인권 ▲고급 웨지+올 뉴 렉스턴 50만원 할인권을 시상한다.

최다 라운드를 플레이한 참가자 100명에게는 고급 아이언클럽세트와 올 뉴 렉스턴 200만원 할인권(1위)을 지급하는 등 순위 별 푸짐한 골프 관련 부상이 지급된다. 스페셜 시상으로 ‘롱기스트’와 ‘니어리스트’ 부문에 각각 골프버디 거리측정기를 증정한다.

이 밖에도 대회 참가 인증샷을 인스타그램에 ‘#올뉴렉스턴골프존’ 해시태그 공유하면 추첨을 통해 매일 1명에게 아이캠퍼 아이옥스 키친테이블을 경품으로 증정한다.

이와 함께 올 뉴 렉스턴 출시를 기념해 더욱 손쉽게 비대면 구매할 수 있는 ‘1:1 모바일 큐레이터’ 서비스가 시행된다. 카카오톡 채널 '올뉴렉스턴'을 통해 모바일 상담 및 시승신청이 가능하고, 카카오메시지로 e-카탈로그와 가격표를 다운로드할 수 있다.

서비스 시행 기념으로 추첨을 통해 ▲캠핑 키친테이블(10명) ▲아웃도어 타프(20명) ▲치킨교환권(30명) ▲스타벅스 커피교환권(100명) 등 푸짐한 경품을 증정하는 쿠폰 등록 이벤트를 실시한다.

쌍용자동차 전시장에서 구매견적을 받는 고객에게는 플래그십 스마트폰의 행운이 기다린다. 추첨을 통해 ▲갤럭시Z 플립(1명) ▲아웃도어 키친테이블(10명) ▲어드벤처 타프 세트(20명) ▲메가박스 영화관람권(30명) ▲스타벅스 커피교환권(100명) 등 푸짐한 경품을 제공한다.

