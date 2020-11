26일 서울 종로구 파리바게뜨 카페대학로점에서 열린 ‘구세군 1호 성금 전달식’에서 이명욱 파리바게뜨 부사장과 곽창희 구세군자선냄비본부 사무총장이 포즈를 취하고 있다. 파리바게뜨는 지난 2006년부터 구세군 1호 성금을 전달하며 따뜻한 나눔 문화를 실천하고 있다. /문호남 기자 munonam@

