사랑제일교회 3번째 명도집행도 무산…10명 부상에 화재까지(종합)

[아시아경제 송승윤 기자] 장위10구역 재개발조합과 보상금 문제를 놓고 분쟁을 벌여온 서울 사랑제일교회에 대한 명도집행이 또다시 무산됐다. 지난 6월 두 차례에 이어 이번이 세 번째다.

서울북부지법은 26일 오전 1시 20분께 서울 성북구 장위동 사랑제일교회에 집행인력 570여 명을 보내 교회 시설 등에 대한 강제집행을 시도했다. 그러나 교회 관계자들이 화염병을 투척하고 몸에 인화물질을 뿌리는 등 강하게 저항하자 결국 7시간 만인 오전 8시 30분께 집행을 잠정 중단하고 철수했다.

이 과정에서 부상자도 여러 명 나왔다. 소방당국에 따르면 현장에 있던 집행 인력과 교회 관계자 등 총 10명이 충돌 과정에서 부상을 입어 5명이 병원에 이송됐다. 교회 관계자들이 화염병을 던지면서 차량이 불타거나 파손되기도 했다.

경찰은 5개 중대 300여 명을 현장에 배치했으며 소방은 구급차와 탱크차 등 장비 12대와 인력 40여 명을 현장에 투입했다.

사랑제일교회는 지난 5월 장위10구역 재개발조합이 낸 명도 소송 1심에서 패소한 바 있다. 강제철거가 가능해지면서 조합은 6월 두 차례 명도집행을 시도했으나 신도들의 반발로 무산됐다.

