속보[아시아경제 한승곤 기자] 광주광역시에서 밤사이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 10명 더 늘었다.

26일 광주시에 따르면 광주 642번·643번·645번·646번 확진자는 광주의 한 중학교 재학생인 광주 635번의 접촉자들이다. 각각 형제, 어머니, 아버지, 같은반 동급생 친구로 조사됐다.

광주 638번·639번·644번 확진자는 전남대병원 관련 확진자다. 간호사와 의사, 입원환자의 보호자의 접촉자로 알려졌다.

이밖에 나머지 3명은 타지역 확진자와 접촉했다가 감염됐다.

