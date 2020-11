NH농협은행, 환전·외화예금 가입 시 추첨 통해 경품 제공

[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 연말을 맞아 외화는 모으고 마음은 나누는 2020 겨울, 외화모음 이벤트 '1+1=훈 훈~'을 다음달 1일부터 1월31일까지 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 환전 또는 외화예금 가입고객을 대상으로 300명을 추첨해 파리바게뜨 1만원 모바일상품권을 경품으로 제공하고, 경품 금액만큼 기부를 통해 결식우려 아동에게 행복도시락을 전달한다.

또한 소셜네트워크서비스(SNS) 행복 메시지 챌린지를 실시해 12월에는 행복도시락과 함께 전달될 ‘응원의 메시지’를, 내년 1월에는 ‘따뜻한 새해 희망’을 농협은행 공식 페이스북, 인스타그램에 댓글로 작성한 고객 중 200명을 추첨, 농협은행의 캐릭터 사은품인 ‘올리 안대목베개 쿠션’을 제공한다.

농협은행에는 최대 90% 우대환율로 원할 때 외화를 사고 필요할 때 찾을 수 있는 환전 상품인 ‘내맘대로 외화박스’와 원·외화 동시 가입 시 교차 우대금리를 제공하는 ‘NH주거래우대 외화적립예금’, 목돈 예치가 가능한 ‘외화정기예금’ 등 외화 모음을 위한 다양한 상품이 준비돼 있다.

오경근 기업투자금융부문 부행장은 “모두가 힘들었던 2020년의 연말을 맞아 소외된 이웃에게 따뜻한 마음을 전하고, 농협은행을 이용하는 고객들과 함께 나눔의 행복을 느끼고자 이번 이벤트를 준비했다” 며, “앞으로도 사회공헌 1등 은행으로서 의미 있는 활동을 통해 고객과 공감하는 농협은행이 되도록 하겠다”고 말했다.

