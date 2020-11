[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 중랑구청 4층 기획상황실에서 25일 오후 2시30분 중랑경찰서와 면목역 광장 환경개선을 위한 업무협약을 체결했다.

류경기 중랑구청장, 한원횡 중랑경찰서장 등 소규모 인원이 참석한 가운데 진행된 이날 협약식은 면목역 광장의 노숙인 및 주취자 문제 해결을 위한 협업체계를 구축하기 위해 마련, 업무협약 취지 및 경과보고, 협약서 서명·교환, 기념촬영 순으로 이뤄졌다.

류경기 중랑구청장은 “중랑경찰서와 협조를 통해 면목역 광장에 순찰 인력을 증원하고 광장에 현장사무소도 설치할 예정”이라며 “광장의 본래 기능인 소통과 만남의 장소로 구민에게 사랑받는 면목역 광장을 만들도록 노력할 것”이라고 말했다.

