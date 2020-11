고흥군, 지역 수산물 소비 촉진 ‘마른김 드라이브 스루’ 홍보

고흥톨게이트와 순천 황전휴게소에서 마른김 30매 전달





[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 코로나19 영향으로 침체된 지역 수산물 소비 촉진을 위해 고흥산 수산물(마른김)을 ‘드라이브 스루(Drive thru)’ 홍보를 했다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 (사)한국마른김생산자연합회 고흥지회 주관으로 이날 고흥톨케이트와 순천시 황전휴게소에서 톨케이트(휴게소) 진입 차량에 홍보품(마른김 1인당 30매)을 전달했다.

청정 고흥해역에서 채취된 김을 소비자에게 제공하고자 (사)한국마른김생산자연합회 고흥지회 회원 20여 명이 참여해 마른김을 포장 홍보했다.

지난해 고흥군 마른김 생산실적은 마른김 가공공장 51개소, 생산량은 54640 천속, 1천45억9천4백만 원이었다.

군 관계자는 “코로나19가 장기화됨에 따라 어업인들이 많은 어려움을 겪고 있다”면서 “이번 드라이브 스루 홍보는 사회적 거리 두기에 동참하면서도 어가를 돕는데 큰 의미가 있으므로 많은 분이 고흥산 마른김을 맛보시고, 지역경제 활성화에도 도움을 주시길 부탁드린다“고 말했다.

