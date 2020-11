백암 너나들이 여행으로 ‘코로나19’ 극복 하세요

스트레스와 부정감정 지수는 낮아지고, 긍정감정 지수는 올라



국민이 행복한 탐방복지 실현으로 삶의 질 향상 기여



[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국립공원공단 내장산국립공원백암사무소(소장 이재원)는 코로나블루 극복을 위해 전 국민 대상 백암 너나들이 여행 프로그램을 운영했다고 24일 밝혔다.

백암 너나들이 여행은 그간 감정노동자 대상으로 운영돼 오던 프로그램을 올해 환경부 우수환경교육프로그램으로 지정받아 전 국민 대상으로 확대·고도화환 프로그램이다.

‘백암 너나들이’는 내장산국립공원 백암과 친근해지며 몸과 마음을 튼튼하게 해 면역력을 상승시키는데 도움을 주는 프로그램으로 무장애 탐방로 노르딕 스트레칭·워킹, 자연물 활용한 만다라 만들기와 명상 등 나이별에 맞춰 다양한 프로그램으로 운영돼 참가자들에게 큰 호응을 얻었다.

코로나19에도 불구하고 340여 명(대면)이 프로그램에 참여했으며 프로그램 전·후 감정 상태 변화 측정 결과 긍정 기분 요소는 2점 상승, 부정 기분 요소는 13점, 스트레스 지수는 0.8점 각각 감소하는 등 프로그램 효과성도 입증해 보였다.

또 코로나19로 인해 국립공원 방문이 어려운 국민에게는 몸 건강과 마음 건강을 일깨울 수 있는 영상도 내장산국립공원 인스타그램을 통해 비대면 방식으로 제공했다.

백충열 탐방시설과장은 “백암 너나들이 여행 프로그램을 통해 코로나19로 인해 침체돼 있는 국민이 자연에서 몸과 마음의 건강을 챙겨, 코로나 블루를 극복할 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 국민의 삶의 질 향상을 위해 다양한 프로그램을 제공하겠다”고 밝혔다.

프로그램 참여를 원하시는 분들은 국립공원공단 예약통합시스템 또는 내장산국립공원백암사무소에 사전 전화 예약을 하면 된다.

