안철수 “3차 재난지원금, 어려운 사람 집중적으로 도와야”

"전국민 재난지원금은 길이 아냐"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 24일 '3차 재난지원금'에 대해 선별 지원을 전제로 할 수 있는 방법이라고 밝혔다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 저출생 사회 해결을 위한 정책 간담회 직후 기자들과 만나 "코로나19 3차 대규모 확산이 일어나게 되면 내년 상반기 또는 훨씬 더 이른 시간 안에 추경이 필요할 것"이라며 이같이 말했다.

안 대표는 재난지원금 지급 방식에 대해 "지난 1차 재난지원금 때부터 일관되게 우선 어려운 사람부터 집중적으로 도와줘야 한다"며 "전국민 재난지원금은 길이 아니다"라고 밝혔다.

안 대표는 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 야권 혁신 플랫폼에 대해 부정적인 것과 관련해 "더불어민주당과 국민의힘이 1대1로 싸워서 이길 수 있다고 판단하면 그렇게 가는 것"이라며 "저는 그렇지 않다고 보는 입장"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr