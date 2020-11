與, 공수처법 개정 움직임에 “무리수 안 두는 게 좋을 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 24일 '3차 재난지원금'과 관련해 “본예산을 하는 과정에서 예산을 확보하는 것이 정상”이라고 밝혔다.

김 위원장은 이날 한국프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청 간담회 직후 기자들과 만나 “지난 2차 재난지원금 지급때보다 더 어려운 상황이 나올 수 있다”며 “결국 (내년) 1월에 가서 재난지원금 문제가 생길 것 아니냐”며 이같이 말했다.

김 위원장은 감액 수준에서 재난지원금 예산을 확보할 수 있느냐는 질문에 대해서는 “예산을 증액할 수가 있다”고 밝혔다.

김 위원장은 더불어민주당의 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정 움직임에 대해 “그런 무리수는 안 두는 게 좋을 것 같다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr