코스피, 또 사상 최고가 경신...2617.76 마감

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 이틀 연속 사상 최고치를 경신했다.

24일 코스피는 전 거래일 대비 15.17포인트(0.58%) 상승한 2617.76에 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 2거래일 연속 사상 최고가 경신 기록이다. 이날 한때 코스피는 장중 2628.52까지 오르면서 2018년 1월29일 기록한 장중 사상 최고치 2607.10를 약 2년10개월 만에 돌파했다.

코스피는 전날에도 2602.59로 마무리하며 2년10개월 만에 종가 기준 최고가 기록을 새로 썼다. 기존 기록은 2019년 1월29일 의 2598.19였다.

매매 주체별로는 외국인이 7263억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 외국인은 14거래일 연속 매수 우위를 나타냈다. 반면 기관과 개인은 각각 6940억원, 228억원어치 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 67,700 전일대비 200 등락률 +0.30% 거래량 31,886,019 전일가 67,500 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 글로벌 TV 시장 점유율 33% '역대 최대'코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대“LG화학” 급등하는 이유! 삼성전자에 이어 시원하게 말씀드립니다!! close (0.30%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 799,000 전일대비 51,000 등락률 +6.82% 거래량 854,658 전일가 748,000 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대LG화학, 이시간 주가 +4.68%.... 최근 5일 외국인 53만 8주 순매수코스피, 장중 사상 최고가 또 경신 close (6.82%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 181,000 전일대비 2,000 등락률 +1.12% 거래량 1,501,662 전일가 179,000 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 현대차, 최근 5일 외국인 24만 8893주 순매수... 주가 17만 8500원(+0.85%)글로벌 종합화학기업과 수소협력 강화하는 현대차그룹현대차, 英 이네오스와 수소동맹…글로벌 그린 생태계 확산 나선다 close (1.12%) 등이 상승했다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 98,600 전일대비 1,400 등락률 -1.40% 거래량 3,759,005 전일가 100,000 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대제가 간다고 했죠? ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀! 딱 하루만 드립니다역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승 close (-1.40%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 2,000 등락률 -0.25% 거래량 124,749 전일가 804,000 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대코스피, 장중 사상 최고가 또 경신2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세 close (-0.25%) 등은 하락했다.

코스닥은 전 거래일 대비 1.19포인트(-0.14%) 내린 872.10에 장을 마감했다. 코스닥은 전 거래일 대비 3.36포인트(0.38%) 오른 876.65로 출발한 이후 등락을 거듭했다.

코스닥에서는 기관과 개인이 각각 863억원, 548억원을 순매도했다. 외국인은 1849억원을 순매수했다.

시총 상위주에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 99,800 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 924,118 전일가 99,900 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 사상 최고가 또 경신셀트리온헬스케어, 주가 9만 9000원.. 전일대비 -0.9%역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승 close (-0.10%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 94,600 전일대비 2,300 등락률 -2.37% 거래량 537,734 전일가 96,900 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승오후 들어서도 코스피 강세 유지…2600선 내외 등락코로나 3차 유행 우려에도 증시 상승…연고점 뚫은 코스피, 2580선 돌파 close (-2.37%) 등이 내렸다. 반면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,300 전일대비 1,600 등락률 +1.18% 거래량 716,213 전일가 135,700 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.66%[실시간 인기키워드] 화이자, 아스트라제네카 등 관련 종목 투자자 관심 ↑ close (1.18%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,100 전일대비 50 등락률 +0.10% 거래량 426,319 전일가 49,050 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 사상 최고가 또 경신쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합 close (0.10%) 등은 올랐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr