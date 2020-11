[아시아경제 구은모 기자] 디에이테크놀로지 디에이테크놀로지 196490 | 코스닥 증권정보 현재가 7,150 전일대비 120 등락률 -1.65% 거래량 439,396 전일가 7,270 2020.11.24 14:01 장중(20분지연) 관련기사 디에이테크놀로지, 2차전지 고속 레이저 노칭 장비 공급…"기술 개발 후 첫 수주 쾌거"디에이테크놀로지, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.54%LG화학에 2차전지 장비 납품확대! 기대감 대폭 상승!! close 가 투자 재원 마련 및 경영권 강화에 나선다.

디에이테크놀로지는 150억원 규모의 제3자 배정 유상증자 납입을 완료했으며, 이종욱 대표도 10억원 규모로 증자 납입에 참여했다고 24일 공시를 통해 밝혔다. 디에이테크놀로지 측은 이번 유상증자를 통해 확보된 자금은 시설 투자 및 운영 자금으로 활용되며, 일부는 타법인 증권 취득에도 사용될 것이라고 밝혔다.

디에이테크놀로지 관계자는 “자금조달이 성공적으로 완료되면서 본격적으로 생산라인 강화 및 글로벌 수주 재개에 탄력을 붙이게 됐다”며 “대표이사가 직접 증자에 참여하게 되면서 경영권이 강화되는 효과를 얻었고, 지속적으로 추진하던 기술경쟁력 강화 역시 힘을 받을 것으로 기대된다”고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr