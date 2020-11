경남도의회 예결특위, 경남도 제4회 추경예산안 의결

162억원 증액 수정안 가결 … 6개 부대의견 채택

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경상남도의회는 제381회 예결특위(위원장 장종하) 1차 회의에서 2020년도 경상남도 제4회 추가경정 예산안 종합심사를 해 수정안을 가결했다고 24일 밝혔다.

2020년도 경상남도 제4회 추경 예산안 규모는 총 11조3761억원으로 기정예산보다 3192억원(2.9%) 증액된 것으로 3회 추경이후 중앙지원사업 증감액을 반영했다. 코로나19로 인한 행사 미개최 등 집행 잔액 불용재원을 일부 현안 사업 반영에 중점을 두고 사업의 시급성과 중복성 여부를 면밀히 심사했다.

이날 예결특위 위원들은 소관 상임위 예비심사결과를 토대로 사업의 필요성과 목적달성을 위한 적정성 등 소중한 재원이 적재적소에 편성돼 있는 지에 대해 심사했다. 추경안 제출 후 국비 증감이 있는 3개 사업에 대해 총 162억 4000만원을 증액하는 수정안을 가결하고, 6건의 부대의견을 채택했다.

장종하(함안1, 더불어민주당) 위원장은 “이번 추경은 한해를 마무리하는 정리추경으로, 지금 모두가 힘든 시기인 만큼 집행부에서도 편성된 예산이 신속하게 집행돼 코로나19로 피해를 입고 있는 취약계층을 지원하고 민생경제를 회복시키는 데 최선을 다해 주기를 바란다”고 당부했다.

이번 경상남도 제4회 추경예산안은 오는 25일 제381회 정례회 제3차 본회의에서 최종 의결하게 된다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr