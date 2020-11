코스피, 장중 사상 최고가 또 경신

[아시아경제 박지환 기자] 24일 코스피가 전날 종가 기준 사상최고치 기록에 이어 장중 사상 최고치 기록도 경신했다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 10시15분 현재 전 거래일 대비 18.76포인트(0.72%) 오른 2621.35를 나타냈다. 한때 코스피는 2627.58까지 오르면서 2018년 1월29일 기록한 장중 사상 최고치 2607.10포인트를 약 2년 10개월 만에 넘어섰다. 코스피는 앞서 전 거래일에도 2602.59로 마감하면서 종가 기준으로 역대 최고점을 새로 썼다.

이 같은 지수 상승은 외국인 투자자들의 매수세 덕분이다. 외국인은 2194억원어치 대규모 순매수에 나서고 있다. 개인 역시 1694억원 사자에 나섰다. 반면 기관은 3851억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 68,900 전일대비 1,400 등락률 +2.07% 거래량 18,480,107 전일가 67,500 2020.11.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[특징주] 삼성전자 '또' 신고가…7만 원대 눈앞특검·이재용 측, 양형 두고 격론(종합) close (1.78%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 769,000 전일대비 21,000 등락률 +2.81% 거래량 241,151 전일가 748,000 2020.11.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세오후 들어서도 코스피 강세 유지…2600선 내외 등락 close (2.81%) 등이 상승했다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 793,000 전일대비 11,000 등락률 -1.37% 거래량 71,142 전일가 804,000 2020.11.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세오후 들어서도 코스피 강세 유지…2600선 내외 등락코스피, 2년 10개월만 역대 최고치…2600 돌파(상보) close (-1.12%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,545,000 전일대비 20,000 등락률 -1.28% 거래량 12,104 전일가 1,565,000 2020.11.24 10:40 장중(20분지연) 관련기사 역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승반등 준비하는 화장품株…기대감 많지만 우려도 여전외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속 close 은(-1.09%) 하락했다.

코스닥지수는 이날 소폭 하락세다. 같은 시간 3.07포인트(0.35%) 떨어진 870.22을 기록했다. 개인이 875억원 순매수하는 가운데 외국인과 기관은 각각 111억원, 602억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 99,800 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 496,575 전일가 99,900 2020.11.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 9만 9000원.. 전일대비 -0.9%역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승오후 들어서도 코스피 강세 유지…2600선 내외 등락 close (0.10%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 48,900 전일대비 150 등락률 -0.31% 거래량 228,208 전일가 49,050 2020.11.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합공모주 개인 물량 30%… 得이 될까, 毒이 될까 close (0.31%) 등이 소폭 상승세다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr