[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일

◆ 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 3,535 전일대비 30 등락률 +0.86% 거래량 2,008,305 전일가 3,505 2020.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일대우건설, 538억 규모 타인 채무보증 결정[굿모닝 증시] 코로나19 확산 우려 속…관심은 '실적 개선株'로 close =남양주 덕소3구역 주택재개발정비사업 시공사로 선정됐다고 공시.

◆ NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 11,200 전일대비 400 등락률 +3.70% 거래량 1,653,435 전일가 10,800 2020.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 증권사 10개사 중 8개사 3분기 최대 실적옵티머스 투자금 최소 410억밖에 회수 못한다(종합2보)옵티머스 투자금, 최소 410억밖에 회수 못한다(종합) close =다음달 9일 오전 9시 서울 영등포 NH투자증권 빌딩에서 임시주주총회를 소집한다고 공시.

◆ 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 14,000 전일대비 2,900 등락률 +26.13% 거래량 2,867,345 전일가 11,100 2020.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 비케이탑스, 소모성자재구매대행(MRO) 테마 상승세에 22.97% ↑비케이탑스, 소모성자재구매대행(MRO) 테마 상승세에 13.34% ↑6월 3일 코스피, 59.81p 오른 2147.00 마감(2.87%↑) close =거래소, 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구

◆ 남광토건 남광토건 001260 | 코스피 증권정보 현재가 10,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 29,547 전일가 10,150 2020.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 남광토건, 230억 규모 수원 대우연립 재건축 사업 수주남광토건, 453억원 규모 주택재건축정비사업 수주계약 체결남광토건, 477억원 규모 아파트 건설 공사수주 계약 체결 close =수원 장안구 파장동 일원 대우연립 주택재건축정비사업을 수주했다고 공시

◆예스코홀딩스=한성피씨건설이 자회사인 한성을 흡수합병하기로 결정했다고 공시.

